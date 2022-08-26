Китайцы передумали помогать УАЗ в выпуске автомобилей

У Chery есть проект по локализации с «Соллерс авто», группой, в которую входит и УАЗ. Сообщается, что китайцы могут рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса». Помимо УАЗа у Chery имеются партнёры Ford в Елабуге и Mazda во Владивостоке. Впрочем, пока сотрудничество заморожено.

Ещё есть вариант, что китайцы воспользуются площадкой какого-нибудь западного автопроизводителя, который уходит из России: калужским заводом Volkswagen или производством Mercedes в Есипово.