Китайцы передумали помогать УАЗ в выпуске автомобилей

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Китайцы передумали помогать УАЗ в выпуске автомобилейChery не будет сотрудничать из-за санкций
Стало известно, что китайский автоконцерн Chery решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода (УАЗ). Основная причина — попадание УАЗа в санкционный список Евросоюза.
У Chery есть проект по локализации с «Соллерс авто», группой, в которую входит и УАЗ. Сообщается, что китайцы могут рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса». Помимо УАЗа у Chery имеются партнёры Ford в Елабуге и Mazda во Владивостоке. Впрочем, пока сотрудничество заморожено.
Ещё есть вариант, что китайцы воспользуются площадкой какого-нибудь западного автопроизводителя, который уходит из России: калужским заводом Volkswagen или производством Mercedes в Есипово.