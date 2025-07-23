По данным участников рынка, таких фейковых магазинов становится всё больше. Только в первом квартале 2025 года объём контрафактных товаров вырос более чем на 20%. Особенно часто подделывают популярные запчасти и расходники: щётки, тормозные колодки, фильтры, лампы и жидкости.

Из-за копирования оригинальные бренды теряют заказы — маркетплейсы автоматически поднимают в поиске те товары, где цена ниже. Но качество таких подделок часто вызывает сомнения. Гарантий никаких, а вернуть деньги сложно — деньги уходят за границу.

Правообладатели и площадки, такие как Ozon, стараются бороться с проблемой: блокируют клонов и внедряют автоматические инструменты проверки контента. Но это не всегда помогает — на месте заблокированных продавцов быстро появляются новые.

Эксперты считают, что проблема носит массовый характер и требует более строгих мер со стороны маркетплейсов, таможни и налоговой. Пока же пользователям стоит быть осторожнее.