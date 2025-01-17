Авто
Опубликовано 17 января 2025, 07:30
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Китайцы присмотрелись к немецким заводам Volkswagen на фоне их закрытия

Знаменитый немецк… а может и китайский автопром
Китайские автопроизводители заинтересованы в покупке заводов Volkswagen в Германии, которые планируется закрыть, сообщил источник Reuters. Этот шаг может помочь китайским компаниям, производящим электромобили, избежать европейских налогов на импорт и усилить свое присутствие на европейском рынке.
Китайцы присмотрелись к немецким заводам Volkswagen на фоне их закрытия
© Mihai Surdu

Volkswagen, столкнувшись с конкуренцией и падением продаж, планирует закрыть свои заводы в Дрездене и Оснабрюке к 2027 году в рамках мер по сокращению расходов. Компания готова продать эти предприятия, причем Оснабрюк уже заинтересовал потенциальных китайских покупателей, пишут СМИ.

Это событие происходит на фоне немного «странных» отношений между Германией и Китаем, поскольку немцы хотят уменьшить свою зависимость от китайской торговли, а вот китайские компании по-прежнему заинтересованы в инвестициях в автомобильную промышленность Германии.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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