Китайцы присмотрелись к немецким заводам Volkswagen на фоне их закрытия

Volkswagen, столкнувшись с конкуренцией и падением продаж, планирует закрыть свои заводы в Дрездене и Оснабрюке к 2027 году в рамках мер по сокращению расходов. Компания готова продать эти предприятия, причем Оснабрюк уже заинтересовал потенциальных китайских покупателей, пишут СМИ.

Это событие происходит на фоне немного «странных» отношений между Германией и Китаем, поскольку немцы хотят уменьшить свою зависимость от китайской торговли, а вот китайские компании по-прежнему заинтересованы в инвестициях в автомобильную промышленность Германии.