Опубликовано 06 июля 2025, 10:301 мин.
Китайцы стали продавать отключатель системы контроля рук на руле у Tesla$140
В Китае на онлайн-площадках массово продаются нелегальные устройства, которые позволяют отключить систему контроля рук на руле у автомобилей Tesla. Стоят такие модули от нескольких сотен до тысячи юаней — примерно $ 140.
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Журналисты китайского издания NBD выяснили, что один из популярных модулей уже разошёлся тиражом в 69 000 штук. Покупатели пишут, что устройство «позволяет полностью отпустить руль» и «ездить без рук». Эти модули обманывают датчики, отвечающие за безопасность, и фактически отключают систему напоминаний о необходимости держать руки на руле.
Мастера по ремонту говорят, что это типичный взлом программного обеспечения, который может вызвать серьёзные проблемы. Один из владельцев Tesla сообщил, что после установки такого модуля у него дважды сломалась система управления, а ремонт обошёлся в 4 000 юаней ($ 560).
Официальные центры Tesla предупреждают: подобные вмешательства лишают машину гарантии.