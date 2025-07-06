Китайцы стали продавать отключатель системы контроля рук на руле у Tesla

Журналисты китайского издания NBD выяснили, что один из популярных модулей уже разошёлся тиражом в 69 000 штук. Покупатели пишут, что устройство «позволяет полностью отпустить руль» и «ездить без рук». Эти модули обманывают датчики, отвечающие за безопасность, и фактически отключают систему напоминаний о необходимости держать руки на руле.