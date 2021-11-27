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Сегодня в 15:27
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Китайцы выпустят часы для управления автомобилем

Компания BYD
Китайский автопроизводитель BYD недавно начал устанавливать модуль NFC в левое зеркало заднего вида, который позволяет разблокировать автомобиль и смартфонам, и смарт-часам. На данный момент только Oppo Watch 2 могут использовать эту функцию на автомобилях BYD, но это может скоро измениться.
Китайцы выпустят часы для управления автомобилем

Скоро автомобильный гигант выпустит собственные умные часы. Они получат такие функции, как «интеллектуальное зажигание», «интеллектуальная блокировка», подъём и опускание окон и открытие задней двери. Часы могут эффективно заменить ключ, и это может быть удобно.

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У часов будут круглый прочный циферблат с логотипом BYD и резиновые ремешки. Поскольку это умные часы, то они, скорее всего, смогут предоставить функции по подсчёту шагов, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна и т.д.

Продажи новинки начнутся в декабре, но пока их цена неизвестна.

Источник: Gizmochina
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