Китайцы выпустят часы для управления автомобилем

У часов будут круглый прочный циферблат с логотипом BYD и резиновые ремешки. Поскольку это умные часы, то они, скорее всего, смогут предоставить функции по подсчёту шагов, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна и т.д.

Продажи новинки начнутся в декабре, но пока их цена неизвестна.