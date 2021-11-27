Китайцы выпустят часы для управления автомобилем

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Китайцы выпустят часы для управления автомобилемКомпания BYD
Китайский автопроизводитель BYD недавно начал устанавливать модуль NFC в левое зеркало заднего вида, который позволяет разблокировать автомобиль и смартфонам, и смарт-часам. На данный момент только Oppo Watch 2 могут использовать эту функцию на автомобилях BYD, но это может скоро измениться.
Скоро автомобильный гигант выпустит собственные умные часы. Они получат такие функции, как «интеллектуальное зажигание», «интеллектуальная блокировка», подъём и опускание окон и открытие задней двери. Часы могут эффективно заменить ключ, и это может быть удобно.
У часов будут круглый прочный циферблат с логотипом BYD и резиновые ремешки. Поскольку это умные часы, то они, скорее всего, смогут предоставить функции по подсчёту шагов, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна и т.д.
Продажи новинки начнутся в декабре, но пока их цена неизвестна.
Источник: Gizmochina