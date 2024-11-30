Китайская Avatr пообещала отключать «серые» электромобили в РФ

Опубликовано 30 ноября 2024, 15:001 мин.
Китайская Avatr пообещала отключать «серые» электромобили в РФПоставленные в Россию по «серым» схемам
Китайский производитель электромобилей Avatr объявил о том, что с 30 ноября 2024 года он будет дистанционно отключать автомобили, ввозимые в Россию по каналам серого рынка, пишет CNews. Этот шаг последовал за принятым в сентябре 2024 года решением компании о прекращении экспорта автомобилей Avatr, предназначенных для китайского рынка.
© Avatr
По информации «Автовельт», официального дистрибьютора Avatr в Беларуси, эти автомобили лишатся всех сетевых функций, что сделает их фактически непригодными для использования. Эта мера в первую очередь направлена на автомобили, предназначенные для китайского рынка, которым удалось обойти экспортные ограничения.
Это часть более широких усилий китайских производителей по пресечению экспорта на серый рынок, включая компанию Zeekr, которая также объявила о планах по блокировке автомобилей, неофициально экспортируемых в Россию и другие страны.