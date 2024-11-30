Китайская Avatr пообещала отключать «серые» электромобили в РФ

По информации «Автовельт», официального дистрибьютора Avatr в Беларуси, эти автомобили лишатся всех сетевых функций, что сделает их фактически непригодными для использования. Эта мера в первую очередь направлена на автомобили, предназначенные для китайского рынка, которым удалось обойти экспортные ограничения.

Это часть более широких усилий китайских производителей по пресечению экспорта на серый рынок, включая компанию Zeekr, которая также объявила о планах по блокировке автомобилей, неофициально экспортируемых в Россию и другие страны.