Китайская BYD обогнала Nissan в поставках электромобилей и приблизилась к Tesla

Китайская BYD обогнала Nissan в поставках электромобилей и приблизилась к TeslaРекорд
Ноябрьский рекорд вывел китайского производителя EV (электромобилей) вперед. BYD достиг рекордного уровня продаж, впервые обогнав Nissan по месячным продажам.
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Продав в прошедшем месяце 301 903 новых автомобилей, в том числе 170 150 полностью электрических, BYD опередила Nissan с показателем 279 102 автомобиля. Значительный рост укрепляет глобальное доминирование BYD, поскольку компания вплотную приблизилась к позиции Tesla как самого продаваемого производителя электромобилей во всем мире.
Международный рост BYD, особенно на ключевых рынках, таких как Япония, Европа, Таиланд, Бразилия и другие, внес значительный вклад в беспрецедентный успех компании. В то время как BYD продолжает агрессивно снижать цены и готовится к потенциальной ценовой войне, ее генеральный директор Ван Чуаньфу выражает уверенность в завоевании доли рынка в течение следующих трех-пяти лет.