Китайская BYD пообещала покрыть все убытки, если её ИИ для автопарковки даст сбой

BYD заявила, что стала первой в мире компанией, предложившей такую гарантию. В отличие от Tesla, которая требует от водителей полного контроля и не несёт юридической ответственности за работу своей системы Full Self-Driving.

Обновление функций автопарковки будет доступно через простое обновление по воздуху (OTA). Оно добавит новые возможности: разворот, объезд препятствий и точную парковку в любых условиях. Пока гарантия действует только в Китае, но BYD активно расширяется в Европу и Латинскую Америку.