Китайская BYD пообещала покрыть все убытки, если её ИИ для автопарковки даст сбой

Опубликовано 21 июля 2025, 15:001 мин.
Китайская BYD пообещала покрыть все убытки, если её ИИ для автопарковки даст сбойBYD первой в мире взяла на себя ответственность
Китайский автопроизводитель BYD сделал шаг, который пока не решился повторить ни один конкурент. Компания пообещала покрыть все убытки, если её система автопарковки с ИИ даст сбой. Это касается не только ремонта авто, но и ущерба третьим лицам и даже травм.
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BYD заявила, что стала первой в мире компанией, предложившей такую гарантию. В отличие от Tesla, которая требует от водителей полного контроля и не несёт юридической ответственности за работу своей системы Full Self-Driving.
Обновление функций автопарковки будет доступно через простое обновление по воздуху (OTA). Оно добавит новые возможности: разворот, объезд препятствий и точную парковку в любых условиях. Пока гарантия действует только в Китае, но BYD активно расширяется в Европу и Латинскую Америку.