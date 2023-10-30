Китайская Geely бросила вызов Tesla своим электровнедорожником с автопилотом JiYue 01

В ценовом диапазоне от 249 000 до 339 900 юаней JiYue 01 идет вровень с Model Y от Tesla, цена которой составляет от 263 900 до 363 900 юаней. Отличительной особенностью модели является автономность L4, позволяющая автомобилю самостоятельно управлять собой на протяжении большей части пути, при этом он может проехать на одной зарядке до 720 км.

Тем не менее, стоит отметить, что пекинское законодательство еще не полностью приняло технологию автономного вождения, а система JiYue 01 не имеет высокоточной картографии для сверхточного отслеживания местоположения.