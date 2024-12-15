Китайские электромобили «захватили» Мексику, Европу, Азию и даже Африку

Китайские автопроизводители, в том числе BYD, продвигаются в Мексике и Латинской Америке, стремясь бросить вызов доминированию японских, американских и европейских брендов. Хотя китайские автомобили все еще в значительной степени закрыты для американского рынка из-за тарифов и нормативных барьеров, все больше признаков того, что они стремятся выйти на рынок США, а Мексика служит потенциальной «стартовой площадкой».

Качество китайских автомобилей значительно улучшилось, особенно в таких областях, как аккумуляторные технологии, автономное вождение и развлекательные система, отмечают эксперты. Китайские автопроизводители стремительно набирают обороты, настолько, пишут СМИ, что уже «захватили» не только Мексику, но и Европу, Азию и даже Африку.