Китайские производители электромобилей понесли большие убытки

Опубликовано 25 августа 2024, 12:22
1 мин.
Китайские производители электромобилей понесли большие убыткиНесмотря на рост продаж
Китайские производители электромобилей (EV) несут значительные финансовые потери, несмотря на то, что электромобили составляют более половины продаж новых автомобилей в Китае. В то время как такие компании, как BYD и Li Auto, остаются прибыльными, другие испытывают трудности.
Xpeng, Zeekr и Leapmotor сообщили о совокупных убытках в размере ¥42,9 млрд (около 6 млрд долларов США) во втором квартале, что несколько лучше, чем в прошлом году, но все равно «неприятно».
Острая ценовая конкуренция, вызванная агрессивным снижением цен BYD в начале этого года, заставила многих автопроизводителей еще больше снизить цены, что привело к сокращению прибыли. Аналитики предупреждают, что если эта тенденция сохранится, она может привести к краху отрасли.
Кроме того, китайские производители электромобилей сталкиваются с трудностями при выходе за рубеж из-за повышения тарифов в США и ЕС.