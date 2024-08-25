Китайские производители электромобилей понесли большие убытки

Xpeng, Zeekr и Leapmotor сообщили о совокупных убытках в размере ¥42,9 млрд (около 6 млрд долларов США) во втором квартале, что несколько лучше, чем в прошлом году, но все равно «неприятно».

Острая ценовая конкуренция, вызванная агрессивным снижением цен BYD в начале этого года, заставила многих автопроизводителей еще больше снизить цены, что привело к сокращению прибыли. Аналитики предупреждают, что если эта тенденция сохранится, она может привести к краху отрасли.

Кроме того, китайские производители электромобилей сталкиваются с трудностями при выходе за рубеж из-за повышения тарифов в США и ЕС.