Космическая компания разработает реактивный двигатель для автомобилей Tesla

Как всегда, отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter, Илон Маск заявил, что уже в следующем году состоятся первые испытания нового электрического родстера, работающего на базе реактивного двигателя на сжатом воздухе. Набор нового типа мотора разрабатывает другая компания Маска — SpaceX. Новая конструкция позволит Tesla Roadster улучшить динамику ускорения, увеличить максимальную скорость и сделать более совершенной систему торможения и вхождения в повороты. Также, судя по слухам, автомобиль сможет зависать в воздухе.