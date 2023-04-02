Кто поможет Huawei выпускать автомобили

Этот шаг происходит на фоне продолжающегося роста китайского автомобильного рынка, когда местные производители выводят новые бренды. В 2022 году компания Seres продала 80 000 автомобилей Huawei Aito, что более чем в шесть раз больше, чем в предыдущем году.

Председатель совета директоров Эрик Сюй подчеркнул, что компания не стремится производить автомобили самостоятельно, а скорее улучшать автомобили своих партнеров.

Китай, кстати говоря, поощряет развитие электромобилей, предоставляя субсидии и стимулы для потребителей и производителей.