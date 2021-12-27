Lada Vesta превратили в беспилотник. И вот как это выглядит

Отечественный автомобиль оборудовали видеокамерами, лазерными радарами и традиционными радарами. Система работает вместе с цифровыми картами местности. Отмечается, что конечная цель этого проекта — создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в абсолютно разные модели автомобилей.

Однако о сроках коммерческого использования подобных технологий пока рано говорить, так как законы РФ не позволяют эксплуатировать машины без водителя, хоть и для испытаний данной технологии сделаны исключения.

Ранее Илон Маск ответил на критику в сторону своих автопилотов. По его словам, неважно сколько жизней спасут его беспилотники, все равно его будут обвинять в авариях, в которых участвовали беспилотные автомобили Tesla.