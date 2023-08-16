Lamborghini готовит к выходу свой первый электро-суперкар

Электрокар будет представлен 18 августа в рамках Monterey Car Week, скорее всего, в виде концепта. Несмотря на скудные подробности, подтверждено, что это будет полностью новая модель, а не электрифицированная версия существующей. Однако, возможно, поклонникам придется подождать еще немного, так как Lamborghini поставила перед собой цель выпустить свой первый полностью электрический автомобиль к 2030 году.

По мере того как автомобильный мир ускоряется в направлении электрификации, даже такие легендарные имена, как Lamborghini, пытаются принять «будущее».