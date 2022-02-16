Легендарный DeLorean из "Назад в будущее" возродят в виде электрокара

На данный момент, Уинн поставляет запчасти для около 6 тыс оставшихся автомобилей DeLorean. Сообщается, что новая компания будет называться DeLorean Motors Reimagined LLC, а ее главным исполнительным директором станет Джоост де Врис. Компания создаст штаб-квартиру и инженерное подразделение в Сан-Антонио и откроет около 450 рабочих мест, говорится в заявлении городского отдела развития.

Это не первый раз, когда всплывает идея возрождения DeLorean. Уинн пытался возродить бренд или выпускать малосерийные модели уже много раз, но безуспешно. Однако превращение DeLorean в электрокар выглядит более амбициозно.