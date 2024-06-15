Lotus Emeya установила рекорд по самой быстрой зарядке электромобилей

Электрический гиперкар может зарядиться от 10 % до 80 % всего за 14 минут, что делает его самым быстрозаряжаемым электромобилем на сегодняшний день. Во время испытаний батарея Emeya могла поглощать до 402 киловатт энергии, а средняя скорость зарядки составляла 331 киловатт. Emeya может проехать до 320 километров всего за 14 минут зарядки.

Ближайшие соперники - Porsche Taycan и Xpeng G9, способные заряжаться от 10 до 80 % за 16 минут, а их батареи принимают от 350 до 400 киловатт энергии.

Аналитики P3 прогнозируют, что зарядные станции нового поколения, выдающие до 400 киловатт, вскоре станут более доступными, что потенциально позволит сократить время зарядки до нескольких минут.