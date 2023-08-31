Люди оказались не готовы к резкому внедрению беспилотных автомобилей

В исследовании приняли участие 1 133 человека, которые просмотрели видеоролики, демонстрирующие взаимодействие пешеходов и транспортных средств на пешеходных переходах, причем одни из них были обозначены как самоуправляемые, а другие - как управляемые человеком. В то время как 34% участников положительно оценили взаимодействие автомобилей с автономным управлением, 41% считают, что уровень безопасности и комфорта пешеходов снижен по сравнению с автомобилями с человеческим управлением. Факторами, повлиявшими на эти мнения, стали беспокойство по поводу новых технологий и городской жизни.

Несмотря на неоднозначность настроений, участники пришли к общему мнению относительно правил. Около 92% поддержали такие правила, как наличие опознавательных знаков на беспилотных автомобилях и требование наличия водителя-человека, готового взять управление на себя в экстренных ситуациях.

Исследователи рекомендуют постепенно внедрять SDV, начиная с контролируемых пилотных испытаний и проведения просветительских кампаний, направленных на решение проблем безопасности и подчеркивание преимуществ.