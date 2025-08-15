Люди по всему миру купили электромобилей на 27% больше, чем в прошлом году

Опубликовано 15 августа 2025, 17:101 мин.
Люди по всему миру купили электромобилей на 27% больше, чем в прошлом годуПродолжают рост
Мировые продажи электромобилей (EV) в 2025 году продолжают расти. В июле было продано 1,6 млн EV, что на 21% больше, чем в июле прошлого года, хотя на 9% меньше, чем в июне. За первые семь месяцев года глобальные продажи достигли 10,7 млн автомобилей, что на 27% больше, чем за тот же период в 2024 году.
Китай остается лидером: с начала года продано 6,5 млн EV, более половины мирового рынка. Основной спрос на батарейные электромобили (BEV) вырос на 40%, а продажи подключаемых гибридов (PHEV) снизились. В июле доля EV на рынке новых автомобилей превысила 50%.
Европа ускоряет рост: продажи EV увеличились на 30% до 2,3 млн. Лидируют Германия (+43%) и Великобритания (+32%). Франция с ростом всего на 9% в июле и падением на 11% за год пытается стимулировать покупки новой программой лизинга для малообеспеченных. Италия удивила ростом на 40% благодаря субсидиям и достигает доли рынка 11%.
Северная Америка отстает: рост всего 2% из-за политической неопределенности и тарифов, пишут эксперты.