«Машины не должны быть как айфоны»: сооснователь Tesla раскритиковал автопилот

«На мой взгляд, нам нужно избавиться от привычки думать, что все эти беспилотные штуки связаны с электромобилями», — отметил Мартин.

Эбергартд был генеральным директором Tesla, но Маск уволил его в 2007 году. Он сказал, что разработка программного обеспечения для самостоятельного вождения электромобилей была наименьшей из его забот во время работы в компании.

Мартин сказал, что, хотя он ценит «системы, ориентированные на безопасность», он «не большой поклонник» автомобилей с автоматическим управлением. «Я думаю, что неправильно думать об автомобиле как о программной платформе, вроде iPhone или чего-то подобного. Это другое », — сказал Мартин. — «У меня есть iPhone, и каждый раз, когда я получаю обновление программного обеспечения, всегда появляются ошибки... если такая ошибка появится в программном обеспечении для управления автомобилем, например, тормозами или моим рулём, это меня убьёт».