Маск похвалил Cybertruck, который минимизировал взрыв во время теракта

По словам Маска, взрыв был локализован, что позволило избежать серьезных повреждений отеля. Взрыв был направлен вверх, и даже стеклянные двери лобби остались неповрежденными, написал Маск на сайте X.

Взрыв произошел рано утром в четверг, когда арендованный Cybertruck 2024 года вспыхнул у главного входа в отель. Полиция сообщила об одном погибшем и семи травмированных. Следователи обнаружили в багажнике грузовика фейерверки, газовые баллоны и топливо, подключенные к системе детонации, которой, вероятно, управлял водитель.

Расследование ведет целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом.