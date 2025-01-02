Маск похвалил Cybertruck, который минимизировал взрыв во время теракта

Опубликовано 02 января 2025, 18:041 мин.
Маск похвалил Cybertruck, который минимизировал взрыв во время терактаВзрыв Cybertruck у отеля Трампа
Илон Маск назвал взрыв кибергрузовика Tesla у отеля Trump International в Лас-Вегасе террористическим актом. Он также похвалил конструкцию автомобиля за то, что она минимизировала последствия взрыва.
© Tesla
По словам Маска, взрыв был локализован, что позволило избежать серьезных повреждений отеля. Взрыв был направлен вверх, и даже стеклянные двери лобби остались неповрежденными, написал Маск на сайте X.
Взрыв произошел рано утром в четверг, когда арендованный Cybertruck 2024 года вспыхнул у главного входа в отель. Полиция сообщила об одном погибшем и семи травмированных. Следователи обнаружили в багажнике грузовика фейерверки, газовые баллоны и топливо, подключенные к системе детонации, которой, вероятно, управлял водитель.
Расследование ведет целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом.