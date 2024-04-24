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Опубликовано 24 апреля 2024, 16:30
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Маск пообещал ускорить выпуск новых моделей Tesla, но и про ИИ не забыл

Акции взлетели, несмотря на неутешительную прибыль
Во вторник цена акций Tesla «бросила вызов» слабому отчету о прибылях, поднявшись на 13,3% после окончания торгов. Такой неожиданный скачок можно объяснить одной строчкой, зарытой глубоко в отчете, пишет The Street: ускоренным сроком запуска новых, потенциально более доступных моделей электромобилей (EV).
Маск пообещал ускорить выпуск новых моделей Tesla, но и про ИИ не забыл
© Ferra

Результаты Tesla за первый квартал 2024 года вызывали беспокойство. Выручка и прибыль значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке и объявила о сокращении штата на 10%.

Несмотря на плохие новости, инвесторы ухватились за обещание новых моделей. Они надеются, что эти автомобили станут более доступными для массового рынка, что повысит продажи и рентабельность Tesla. Гендиректор Илон Маск подтвердил эту стратегию, заявив, что цель состоит в том, чтобы использовать существующие технологии для создания более доступных EV.

Маск также преуменьшил мнение о том, что Tesla — это исключительно автомобильная компания. Он подчеркивает ее роль в разработке робототехники с искусственным интеллектом и представляет себе будущее, в котором будут преобладать электрические и самоуправляемые автомобили Tesla.

Источник:TheStreet
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#акции
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#Tesla
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#Илон Маск