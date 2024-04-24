Маск пообещал ускорить выпуск новых моделей Tesla, но и про ИИ не забыл

Результаты Tesla за первый квартал 2024 года вызывали беспокойство. Выручка и прибыль значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке и объявила о сокращении штата на 10%.

Несмотря на плохие новости, инвесторы ухватились за обещание новых моделей. Они надеются, что эти автомобили станут более доступными для массового рынка, что повысит продажи и рентабельность Tesla. Гендиректор Илон Маск подтвердил эту стратегию, заявив, что цель состоит в том, чтобы использовать существующие технологии для создания более доступных EV.

Маск также преуменьшил мнение о том, что Tesla — это исключительно автомобильная компания. Он подчеркивает ее роль в разработке робототехники с искусственным интеллектом и представляет себе будущее, в котором будут преобладать электрические и самоуправляемые автомобили Tesla.