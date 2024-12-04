Mazda выпустит электрический внедорожник с особым двигателем Ванкеля

Двигатель Ванкеля, в последний раз встречавшийся в Mazda MX-30 R-EV, продававшейся за пределами США, работает как генератор. В отличие от традиционных роторных двигателей, он не связан с колесами. Команда разработчиков Mazda, «возрожденная» в начале этого года, также изучает возможности использования углеродно-нейтрального топлива и соответствия этому двигателю нормативным требованиям.

Этот шаг был предпринят после провала того самого MX-30 на американском рынке. Продававшийся только в Калифорнии, он разошелся тиражом менее 600 экземпляров, прежде чем Mazda сняла его с производства в середине 2023 года.

Кроме того, компания намекнула на будущие модели, такие как концепт Iconic SP, который может быть оснащен двухроторной системой Ванкеля.