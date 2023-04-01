Meizu представила фирменную прошивку для автомобилей

Скорее всего, новая информационно-развлекательная система сначала будет работать только на автомобилях Geely. В целом, Flyme Auto предназначена для полной интеграции со смартфонами на базе Flyme. Например, Meizu 20 под управлением Flyme 10 соединяется с автомобилем, как только вы садитесь в него, и позволяет вам продолжить разговор с того места, где вы остановились. Вы также можете продолжать использовать открытые приложения прямо на экране автомобиля.