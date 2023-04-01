Авто
10:56, 01 апреля 2023
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Meizu представила фирменную прошивку для автомобилей

Flyme Auto

Вместе с серией смартфонов Meizu 20 китайская компания представила своё программное обеспечение для автомобилей под названием Flyme Auto. Напомним, что бренд был приобретён Geely, китайским автопроизводителем.

Meizu представила фирменную прошивку для автомобилей

Фото: GSMArena

Скорее всего, новая информационно-развлекательная система сначала будет работать только на автомобилях Geely. В целом, Flyme Auto предназначена для полной интеграции со смартфонами на базе Flyme. Например, Meizu 20 под управлением Flyme 10 соединяется с автомобилем, как только вы садитесь в него, и позволяет вам продолжить разговор с того места, где вы остановились. Вы также можете продолжать использовать открытые приложения прямо на экране автомобиля.

Meizu представила фирменную прошивку для автомобилей

Meizu

Автомобиль также использует аппаратное обеспечение смартфона. Два устройства могут обмениваться видеозаписями с камеры, а сам телефон помогает доставлять OTA-обновления в машину.

Источник:GSMArena
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