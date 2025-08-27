Авто
Опубликовано 27 августа 2025, 17:08
1 мин.

Mercedes-Benz продала весь пакет акций Nissan на $325 млн

Акции упали
Mercedes-Benz продала всю свою долю в японской компании Nissan за 47,8 млрд иен (около $325 млн). После этого акции Nissan упали более чем на 6% — это самое сильное однодневное падение с июля.
Mercedes-Benz продала весь пакет акций Nissan на $325 млн

© Mercedes-Benz

Инвесторы скептически относятся к планам восстановления компании. Nissan сталкивается с пошлинами и падением продаж в США и Китае. За второй квартал 2025 года автопроизводитель зафиксировал убыток в $ 535 млн.

Акции были проданы по 341,3 иены за штуку — со скидкой почти 6% к цене закрытия. Спрос превысил предложение: около 70% бумаг досталось десяти крупнейшим инвесторам. В Mercedes-Benz заявили, что пакет акций не имел стратегического значения и продажа стала частью «очистки портфеля».

Основным акционером Nissan остаётся французская Renault, владеющая 35,7% компании. Но и она постепенно может сократить свою долю, так как альянс с Nissan, как пишут СМИ, теряет силу. Ранее Renault уже списала $ 11 млрд из-за падения стоимости своей доли.

Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Mercedes-Benz
,
#акции
,
#NISSAN