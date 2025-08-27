Mercedes-Benz продала весь пакет акций Nissan на $325 млн

Инвесторы скептически относятся к планам восстановления компании. Nissan сталкивается с пошлинами и падением продаж в США и Китае. За второй квартал 2025 года автопроизводитель зафиксировал убыток в $ 535 млн.

Акции были проданы по 341,3 иены за штуку — со скидкой почти 6% к цене закрытия. Спрос превысил предложение: около 70% бумаг досталось десяти крупнейшим инвесторам. В Mercedes-Benz заявили, что пакет акций не имел стратегического значения и продажа стала частью «очистки портфеля».

Основным акционером Nissan остаётся французская Renault, владеющая 35,7% компании. Но и она постепенно может сократить свою долю, так как альянс с Nissan, как пишут СМИ, теряет силу. Ранее Renault уже списала $ 11 млрд из-за падения стоимости своей доли.