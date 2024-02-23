Mercedes отложила планы по полному переходу на электромобили

Всего три года назад Mercedes казался неудержимым в своем стремлении, обещая полностью электрический модельный ряд к 2030 году (с оговоркой «если позволит рынок»). Но реальность внесла свои коррективы. В своем отчете о доходах за четвертый квартал Mercedes признается, что к 2030 году электромобили составят лишь 50% от ее общего объема продаж, что далеко от их былого оптимизма.

«Клиенты и рыночные условия будут задавать темп», — заявили в компании, признав, что до 2030 года им придется удовлетворять самые разные потребности — от чистых EV до гибридов. Даже в Европе, дружественной к EV, сказал Reuters генеральный директор Ола Каллениус, полный переход к 2030 году «не будет стопроцентным».