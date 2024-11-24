«Мерзкая ненависть и нетерпимость»: глава Jaguar ответил критикам ребрендинга

Критика возникла после того, как Jaguar выпустил видеоролик, демонстрирующий его новый логотип, на котором были изображены модели в смелых нарядах, но… без автомобилей. Да, «сапожник без сапог». Но в это и был смысл, если верить Гловеру.

Он объяснил, что целью видео было позиционирование Jaguar в «совершенно ином сегменте рынка», поскольку компания намерена в 2025 году стать брендом класса люкс и сосредоточиться исключительно на электромобилях. В новом логотипе, представленном 18 ноября, даже отсутствует знаковый символ ягуара.

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