Местоположение 800 000 автомобилей Volkswagen оказалось в открытом доступе

Опубликовано 30 декабря 2024, 22:301 мин.
Местоположение 800 000 автомобилей Volkswagen оказалось в открытом доступеУ кого-то будет не самый лучший Новый год
Компания Cariad, занимающаяся разработкой программного обеспечения для Volkswagen, случаной раскрыла конфиденциальные данные около 800 000 электромобилей. Данные, хранившиеся в облачном хранилище Amazon, включали точные сведения о геолокации, привязанные к владельцам автомобилей. Для некоторых автомобилей данные о местоположении были точны до 10 сантиметров.
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Проблема возникла из-за неправильной настройки двух приложений. «Белые» хакеры из Chaos Computer Club (CCC) обнаружили уязвимость и сообщили о ней Cariad 26 ноября. Утечка данных затронула автомобили марок VW, Audi, Seat и Skoda.
Утечка информации включала данные об автомобилях в разных странах, в том числе и в Европе. Некоторые из пострадавших автомобилей были связаны с правительственными чиновниками, причем данные о местонахождении собирались даже при выключенных автомобилях.
Cariad решила проблему.