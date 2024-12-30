Местоположение 800 000 автомобилей Volkswagen оказалось в открытом доступе

Проблема возникла из-за неправильной настройки двух приложений. «Белые» хакеры из Chaos Computer Club (CCC) обнаружили уязвимость и сообщили о ней Cariad 26 ноября. Утечка данных затронула автомобили марок VW, Audi, Seat и Skoda.

Утечка информации включала данные об автомобилях в разных странах, в том числе и в Европе. Некоторые из пострадавших автомобилей были связаны с правительственными чиновниками, причем данные о местонахождении собирались даже при выключенных автомобилях.

Cariad решила проблему.