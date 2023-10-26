Mitsubishi представила концепт минивэна будущего D:X PHEV

Благодаря таким функциям, как проекционные лазеры, система анализа местности, управляемая искусственным интеллектом, прозрачный капот и стойки, D:X подчеркивает «максимальное пространство и безопасность для людей« и «максимальные возможности для езды по бездорожью».

D:X отличается обтекаемым стеклом, контрастными колесными арками, увеличенными шинами повышенной проходимости и защитными боковыми панелями, выполняющими еще и функцию ступеней.

Внутри - шесть независимых сидений с возможностью поворота и движения вверх/вниз, а также динамики в подголовниках. Отличительной особенностью является прозрачный капот, что особенно полезно в условиях бездорожья.

Концепт использует схему PHEV, нацеленную на полный привод и S-AWC для активного управления тягой в различных условиях. Mitsubishi предполагает, что он будет работать в различных режимах, включая полностью электрический и гибридный варианты.