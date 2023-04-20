Многострадальный пикап Tesla Cybertruck начнут поставлять во второй половине этого года

Однако Маск заявил, что серийное производство начнется только в следующем году. Задержка может быть связана с решением компании производить грузовик из нержавеющей стали, которая требует специальных методов сварки. Даже менее важные компоненты, такие как щетки стеклоочистителя, должны быть изготовлены на заказ из-за уникальной конструкции Cybertruck.

Несмотря на отсутствие обновленных спецификаций, Маск уверен, что Cybertruck - это «невероятный продукт», который войдет в «Зал славы».

Энтузиасты Tesla и потенциальные покупатели с нетерпением ждут дальнейших подробностей, которые, по словам Маска, будут раскрыты во время мероприятия по доставке.

Cybertruck был первоначально анонсирован более трех лет назад, и его уникальный дизайн стал предметом многочисленных спекуляций и ожиданий.