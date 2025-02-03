Мотоцикл впервые продали за миллион долларов на аукционе

Интересно, что мотоциклы американского производства теперь доминируют в самых высоких ценах на аукционах: в 90% первой десятки представлены американские бренды, что является сдвигом по сравнению с предыдущими годами, когда лидировали британские мотоциклы, такие как Vincent и Brough Superiors.

Всего через несколько минут после «Циклона» на аукционе появился Crocker Twin 1938 года, проданный за 880 000 долларов. Оба мотоцикла поступили из коллекции Урбана С. Хирша III, колоритной фигуры, выросшей в бедности и разбогатевшей благодаря бизнесу по продаже типографской краски.