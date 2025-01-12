Мотоцикл замаскировали под будку трансформатора, и получился Nomoto

Опубликовано 12 января 2025, 18:001 мин.
Мотоцикл замаскировали под будку трансформатора, и получился NomotoNomoto: замаскированный мотоцикл против воров
Мотоцикл Nomoto — это сочетание искусства и функциональности, разработанное Джоуи Руитером, чтобы выглядеть как будка трансформатора. Когда мотоцикл припаркован, он сливается с окружающей средой, путая угонщиков (в теории). При нажатии кнопки он трансформируется, показывая колеса и руль, готовые к поездке.
© Brian Kelly/Mark Andrus
Руитер, известный своими «смелыми и нестандартными» дизайнерскими решениями, уже не раз создавал забавные транспортные средства. Среди его предыдущих работ — минималистичный сноубайк Snoped и водный мотоцикл на 215 лошадиных сил.
Nomoto сводит форму мотоцикла к двум металлическим коробкам с местами для хранения и скрытым сиденьем. Он лишен зеркал и индикаторов, сосредоточившись на «скрытности и простоте».
Купить его, правда, у нас не выйдет.