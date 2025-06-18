МТС начнет продавать автомобили в своих салонах. Онлайн уже можно

Опубликовано 18 июня 2025, 19:111 мин.
МТС начнет продавать автомобили в своих салонах. Онлайн уже можноНачав с гибрида AITO SERES
МТС начнет продавать автомобили в своих салонах. МТС подписала соглашение с автодистрибьютором «МБ РУС» о совместной продаже автомобилей. Теперь в интернет-магазине МТС уже можно купить гибридные авто AITO SERES. В ближайшее время они появятся и в салонах связи МТС в разных регионах России, включая Москву, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Пермь и Красногорск.
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Покупатели из более чем 30 регионов могут оставить заявку на сайте МТС, после чего с ними свяжется дилер, предложит тест-драйв и расскажет об условиях покупки. Салоны МТС будут использоваться для показа автомобилей, консультаций и записи на тест-драйв.
Пилотный запуск в Санкт-Петербурге уже дал хорошие результаты: за два месяца было продано пять автомобилей, а поток клиентов в салон вырос на треть.
Модели AITO SERES — это современные гибридные кроссоверы с большим запасом хода (до 1200 км), мощным электродвигателем и встроенной мультимедийной системой на Android. Машины поддерживают Apple CarPlay, AndroidAuto и оснащены десятками систем помощи водителю.