Авто
12:37, 05 октября 2023
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Мужчина пожаловался, что его «похитил» собственный электрокар

По его заверениям, он был новый

Интересный инцидент с участием нового электромобиля произошел в Глазго, когда водитель средних лет потерял контроль над скоростью автомолия, в результате чего он не смог изменить скорость, которая остановилась на 50 км/ч. Полицейские машины были вынуждены окружить и заблокировать неуправляемый автомобиль.

Мужчина пожаловался, что его «похитил» собственный электрокар

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В конце концов, им удалось помочь водителю выбраться из машины и остановить автомобиль. На диагностику и отключение автомобиля из-за целого ряда неисправностей специалистам потребовалось три часа.

Этот инцидент заставляет задуматься о механизмах безопасности современных электромобилей, в частности, об отсутствии механического тормоза, который мог бы остановить автомобиль независимо от работы двигателя. Также возникает вопрос о наличии в электромобилях датчиков веса, расположенных под сиденьем водителя, которые могли бы в аварийных ситуациях отменить работу системы привода.

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