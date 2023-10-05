Мужчина пожаловался, что его «похитил» собственный электрокар

Мужчина пожаловался, что его «похитил» собственный электрокарПо его заверениям, он был новый
Интересный инцидент с участием нового электромобиля произошел в Глазго, когда водитель средних лет потерял контроль над скоростью автомолия, в результате чего он не смог изменить скорость, которая остановилась на 50 км/ч. Полицейские машины были вынуждены окружить и заблокировать неуправляемый автомобиль.
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В конце концов, им удалось помочь водителю выбраться из машины и остановить автомобиль. На диагностику и отключение автомобиля из-за целого ряда неисправностей специалистам потребовалось три часа.
Этот инцидент заставляет задуматься о механизмах безопасности современных электромобилей, в частности, об отсутствии механического тормоза, который мог бы остановить автомобиль независимо от работы двигателя. Также возникает вопрос о наличии в электромобилях датчиков веса, расположенных под сиденьем водителя, которые могли бы в аварийных ситуациях отменить работу системы привода.