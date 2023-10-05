Мужчина пожаловался, что его «похитил» собственный электрокар

В конце концов, им удалось помочь водителю выбраться из машины и остановить автомобиль. На диагностику и отключение автомобиля из-за целого ряда неисправностей специалистам потребовалось три часа.

Этот инцидент заставляет задуматься о механизмах безопасности современных электромобилей, в частности, об отсутствии механического тормоза, который мог бы остановить автомобиль независимо от работы двигателя. Также возникает вопрос о наличии в электромобилях датчиков веса, расположенных под сиденьем водителя, которые могли бы в аварийных ситуациях отменить работу системы привода.