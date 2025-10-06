На дорогах засняли неанонсированный бюджетный Tesla Model Y

По внешнему виду уже можно заметить отличия от стандартной версии. Спереди исчезла световая полоска между фарами, а основные фары, похоже, теперь объединены в один блок. Сзади тоже произошли изменения: пропала характерная красная линия на всю ширину кузова, а форма фонарей и крышки багажника стала другой.

По данным инсайдера GreenTheOnly, удешевленный Model Y лишится и некоторых функций. В базовой версии не будет стеклянной крыши, заднего экрана, автоматического складывания зеркал и сложной подсветки салона. Потолок станет из стеклопластика, а интерьер — проще.