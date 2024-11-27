На фоне доминирования китайского автопрома США сделали ставку на Rivian

Это финансирование позволит Rivian возобновить строительство завода в штате Джорджия, которое было приостановлено в начале этого года. Завод будет выпускать в том числе внедорожник R2 и модели R3/R3X, и обеспечит около 7 500 рабочих мест.

Завод, рассчитанный на двухэтапное строительство, будет иметь производственную мощность 400 000 автомобилей в год, при этом первая очередь (200 000 автомобилей) должна быть запущена в 2028 году.

Китайские электромобили становятся все более заметными на рынке США, однако их доминирование сталкивается с растущими политическими и экономическими препятствиями. С 2018 года импорт китайских электромобилей в США значительно увеличился, с 7,2 миллиона долларов до 388,8 миллиона долларов в 2023 году. В ответ на рост китайских поставок администрация президента США Джо Байдена ввела ряд строгих тарифов.