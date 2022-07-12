На «Госуслугах» теперь можно купить автомобиль

Уточняется, что такой договор будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. При этом данные участников сделки уже предзаполнены для договора, что снижает риск ошибки. В сервисе также уже встроен шаблон документа купли-продажи. А ещё сделку можно будет оформить без личной встречи.

Помимо этого, сервис способен автоматически проверить, наложены ли на автомобиль какие-то ограничения, находится ли он в розыске или залоге.

Для использования сервиса необходимо, чтобы: продавец и покупатель были старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на «Госуслугах», у обоих участников сделки на телефоне было установлено приложение «Госключ».