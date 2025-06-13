На Урале создали «зоркую» систему для электромобилей

В основе проекта ― «фокусное зрение», похожее на человеческий взгляд: система обрабатывает в высоком разрешении только узкую, действительно важную зону перед автомобилем. Это снижает нагрузку на процессор и ускоряет работу. Инженеры применили гибридный алгоритм, который непрерывно планирует траекторию, рассчитывает время до возможного столкновения и решает, тормозить ли или объехать препятствие.

По словам авторов, система готова к дальнейшему совершенствованию и способна стать базой для будущих беспилотных и умных транспортных решений.