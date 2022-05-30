На Wildberries начали продавать «серые» автозапчасти

На маркетплейсе можно найти и двигатели, и топливные системы, и трансмиссии, и электрооборудование, и запчасти для ходовой системы, рулевого управления и т.д. Пока поиск доступен только в десктопной версии сайта, но позже появится и в мобильных приложениях.

Заказ и доставка запчастей осуществляется службой Wildberries не только по России, но и Белоруссии, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары на сайте могут все предприниматели. Торговая комиссия составит от 6%.