На Wildberries начали продавать «серые» автозапчасти

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На Wildberries начали продавать «серые» автозапчастиС удобным поиском
Wildberries сообщил, что запустил сервис поиска запчастей на сайте. Поиск осуществляется по VIN/FRAME, моделям автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. Ассортимент запчастей представлен в том числе и товарами, ввезёнными по так называемому параллельному импорту.
На маркетплейсе можно найти и двигатели, и топливные системы, и трансмиссии, и электрооборудование, и запчасти для ходовой системы, рулевого управления и т.д. Пока поиск доступен только в десктопной версии сайта, но позже появится и в мобильных приложениях.
Заказ и доставка запчастей осуществляется службой Wildberries не только по России, но и Белоруссии, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары на сайте могут все предприниматели. Торговая комиссия составит от 6%.