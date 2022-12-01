Найден еще один способ легко взломать ваш автомобиль

По словам исследователей, ошибка была в телематической инфраструктуре Sirius XM и позволяла хакеру удаленно определять местонахождение автомобиля, разблокировать и заводить его, мигать фарами, сигналить, открывать багажник и получать доступ к важной информации о клиенте, такой как имя владельца, номер телефона, адрес и данные об автомобиле.

Группа исследователей безопасности обнаружила ошибку во время поиска проблем, связанных с крупными производителями автомобилей. Один из исследователей, Сэм Карри, сказал, что ему и его друзьям было интересно узнать, какие проблемы могут возникнуть, если они проверят поставщиков так называемых "телематических услуг" для автопроизводителей.

Даже если у вас нет автомобиля Tesla, большинство современных автомобилей представляют собой компьютеры на колесах, подключенные к Интернету. Приток и отток данных об автомобиле - то, что известно как телематика - делает автомобили более удобными и настраиваемыми, чем когда-либо прежде, но также делает их более уязвимыми для кибератак и удаленного захвата.