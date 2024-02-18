Найдена причина появления ржавчины на Cybertruck из нержавеющей стали

В то время как Илон Маск превозносит корпус Cybertruck из нержавеющей стали как чудо долговечности, реальность кажется более мрачной. Владельцы сообщают о следах ржавчины после дождя, что вызывает сомнения в пригодности этого материала для повседневного использования.

В отличие от Tesla, автомобильная промышленность в основном избегает нержавеющей стали по определенной причине. Она тяжелая, дорогая и, как известно, жесткая, что потенциально создает риски для безопасности. Кроме того, «нержавеющая» сталь не гарантирует защиту от пятен. На самом деле она вступает в реакцию с другими металлами и элементами, что приводит к обесцвечиванию.

Даже если Tesla использует специальную смесь, восприимчивость нержавеющей стали к окрашиванию остается. Более дешевые стальные компоненты под панелями могут еще больше усугубить проблему. Хотя содержание хрома повышает устойчивость к коррозии, климат Калифорнии с ее прибрежным соленым воздухом может стать рецептом катастрофы.

Руководство пользователя Tesla похоже скорее на отказ от ответственности, чем на инструкцию. Частая чистка специальными средствами и избегание «коррозийных веществ», таких как птичий помет и сок деревьев, являются обязательными, что говорит о том, что обертывание за 5 000 долларов может быть обязательным, а не опциональным.

Молчание Tesla по этому вопросу говорит о многом.