Напечатанный на 3D-принтере гиперкар установил пять рекордов за пять дней

Рекорды были зафиксированы на трассах Thunderhill, Sonoma, Laguna Seca, Willow Springs и The Thermal Club. Всего Czinger улучшил прежние результаты на 16,26 секунды. Все заезды официально подтверждены системой RaceLogic и независимыми свидетелями.

Проект получил название California Gold Rush. За рулём гиперкара находился гонщик и тест-пилот Джоэл Миллер, а работу координировала команда инженеров во главе с главным конструктором Юэном Болдри. В процессе съёмок был снят документальный фильм.

Czinger 21C оснащён 2,9-литровым V8 с двумя турбинами и гибридной установкой на 4,4 кВт·ч. Суммарная мощность — 1350 л.с., максимальная скорость достигает 407 км/ч. Особенность машины — широкое использование 3D-печатных деталей, что снижает вес, удешевляет производство.