NASCAR показала прототип электрокара ABB

Несмотря на то, что первые испытания показали небольшое замедление в поворотах из-за веса, NASCAR сохраняет оптимизм в отношении будущего потенциала электрических гоночных технологий наряду с существующей линейкой V8.

В то время как гибриды, по слухам, уже близко, внимание NASCAR к полностью электрическим авто может привести к появлению инноваций в ближайшие годы, пишут СМИ.