NASCAR показала прототип электрокара ABB

Опубликовано 08 июля 2024, 12:00
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NASCAR показала прототип электрокара ABBБудущее “электрогонок”?
NASCAR представила прототип электромобиля (EV) ABB на уличных гонках в Чикаго. В отличие от традиционных аналогов, этот электромобиль оснащен тремя двигателями - одним спереди и двумя сзади, которые питаются от батареи с жидкостным охлаждением емкостью 78 кВт/ч, способной выдавать до 1000 кВт в пике.
© NASCAR
Построен он на модифицированной версии шасси NASCAR Next Gen, представленного в 2022 году и разработанного при поддержке Chevrolet, Ford и Toyota.
Несмотря на то, что первые испытания показали небольшое замедление в поворотах из-за веса, NASCAR сохраняет оптимизм в отношении будущего потенциала электрических гоночных технологий наряду с существующей линейкой V8.
В то время как гибриды, по слухам, уже близко, внимание NASCAR к полностью электрическим авто может привести к появлению инноваций в ближайшие годы, пишут СМИ.