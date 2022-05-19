НАШИ зарядки, товарищ: электромобили не Tesla могут пользоваться ее зарядными станциями

Ранее пилотная программа состояла из отдельных станций в Нидерландах, Норвегии и Франции, а теперь она также доступна в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии.

В интервью Financial Times на прошлой неделе Маск сказал, что Tesla планирует добавить стандартизированные разъемы для других электромобилей на американские станции Supercharger.

В настоящее время североамериканские модели Tesla и станции Supercharger не используют стандарт CCS2, который поддерживают практически все электромобили в Европе (включая Tesla), полагаясь вместо этого на запатентованный разъем Tesla.