НАШИ зарядки, товарищ: электромобили не Tesla могут пользоваться ее зарядными станциями

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НАШИ зарядки, товарищ: электромобили не Tesla могут пользоваться ее зарядными станциямиДобавив новые разъемы
Tesla расширяет свою пилотную программу открытых зарядных станций Supercharger в Европе, которая позволяет владельцам электромобилей, не относящихся к Tesla, воспользоваться преимуществами обширной зарядной сети компании.
Ранее пилотная программа состояла из отдельных станций в Нидерландах, Норвегии и Франции, а теперь она также доступна в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии.
В интервью Financial Times на прошлой неделе Маск сказал, что Tesla планирует добавить стандартизированные разъемы для других электромобилей на американские станции Supercharger.
В настоящее время североамериканские модели Tesla и станции Supercharger не используют стандарт CCS2, который поддерживают практически все электромобили в Европе (включая Tesla), полагаясь вместо этого на запатентованный разъем Tesla.