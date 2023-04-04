Насколько хватит зарядки электромобилям на российских дорогах

На машине проехали по маршруту Очёр-Ижевск и измерили расход энергии. Результаты оказались неутешительными: при температуре в +6 градусов потенциал хода составил не более 330 километров, в то время как по паспорту он должен быть более 500 километров. Учёные предполагают, что при более низких температурах и большей скорости расход энергии будет ещё больше.

Кроме того, оказалось, что полученные данные не стыкуются с регламентом расчёта расхода топлива, который указан в нормах Министерства транспорта России.