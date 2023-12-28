Натрий берет руль: первый безлитиевый электромобиль выйдет на дороги в январе

В то время как литий-ионные батареи доминируют на рынке EV, натрий-ионные батареи обладают рядом преимуществ: более низкая стоимость, переносимость холодной погоды и устойчивое производство (натрий легко доступен и широко распространен).

Yiwei EV обещает приличный запас хода в 252 км с батареей емкостью 25 кВт/ч. Поставки должны начаться в январе.

Этот электромобиль — только первый шаг в потенциально трансформационном сдвиге в индустрии электромобилей. Если натриево-ионные батареи смогут преодолеть свои ограничения и выполнить свои обещания по доступности и экологичности, они могут сыграть ключевую роль в ускорении массового внедрения EV и сделать экологически чистый транспорт более доступным для всех.