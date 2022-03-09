Не укрыться: санкции привели к подорожанию на Западе не только топлива, но и электрокаров

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Не укрыться: санкции привели к подорожанию на Западе не только топлива, но и электрокаровДоля России в поставке никеля для батарей более 20%
Пока цены на топливо в США достигают рекордного уровня после начала введения огромного количества санкций против России, электромобили становятся не самым надежным способ экономии денег. Потому что Россия играет важную роль в производстве никеля, который используется в батареях многих электромобилей.
По данным The Wall Street Journal, 25 февраля никель торговался на Лондонской бирже металлов по цене около 24 тыс долларов за тонну. К 8 марта его цена составляла 80 тыс долларов, и Лондонская биржа металлов приостановила торги. Дело в том, что один из самых важных производителей никеля подвергается шквалу международных санкций, заявило издание.
По данным генерального директора Benchmark Mineral Intelligence, роль России в производстве никеля, используемого в аккумуляторных батареях EV достигает 20% всех мировых поставок.
Сообщается, что на долю Норильска в целом приходится около 7% всех мировых поставок никеля.
Источник: The Verge