Не укрыться: санкции привели к подорожанию на Западе не только топлива, но и электрокаров

По данным The Wall Street Journal, 25 февраля никель торговался на Лондонской бирже металлов по цене около 24 тыс долларов за тонну. К 8 марта его цена составляла 80 тыс долларов, и Лондонская биржа металлов приостановила торги. Дело в том, что один из самых важных производителей никеля подвергается шквалу международных санкций, заявило издание.

По данным генерального директора Benchmark Mineral Intelligence, роль России в производстве никеля, используемого в аккумуляторных батареях EV достигает 20% всех мировых поставок.

Сообщается, что на долю Норильска в целом приходится около 7% всех мировых поставок никеля.