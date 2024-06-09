Не Xiaomi с ее электромобилем, но уже что-то: Nvidia помогла улучшить пикап Rivian

Опубликовано 09 июня 2024, 09:00
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Не Xiaomi с ее электромобилем, но уже что-то: Nvidia помогла улучшить пикап RivianВнедорожник R1 с увеличенной производительностью на базе решений Nvidia
Rivian Automotive представила обновленные версии своих полностью электрических пикапа и внедорожника R1 с улучшенной дальностью хода, производительностью и вычислительной мощностью. Эти обновления, представленные для 2025 модельного года, оснащены двумя процессорами Nvidia DRIVE Orin, что увеличивает вычислительные возможности автомобилей в десять раз.
Модернизация включает в себя переработанную систему батарей и электрическую архитектуру. В частности, новая система обеспечивает работу «вычислительного модуля автономии» с расширенными возможностями помощи водителю. Премиум-версия предлагает вождение без рук в течение ограниченного времени, но при этом водитель должен сохранять внимательность.
Обновленные R1S и R1T также могут похвастаться улучшенными аккумуляторными блоками, в которых по-прежнему используются цилиндрические ячейки 2170, но при этом используются большие литые элементы под высоким давлением для улучшения производства и снижения массы.
Стоимость новой модели R1S составляет 75 900 долларов, а R1T — 69 900 долларов.