Недавние массовые угоны автомобилей Kia и Hyundai в США обойдутся им в $500 млн

Компании договорились с властями 35 американских штатов по поводу миллионов автомобилей, проданных без важной системы защиты от угона. Эта система не позволяет завести машину без специального электронного ключа. Из-за ее отсутствия некоторые модели Kia и Hyundai можно было завести очень простым способом — с помощью… USB-кабеля.

Видео с демонстрацией этого «трюка» быстро разошлись в TikTok. В результате многие подростки стали угонять такие машины «ради развлечения», пишут СМИ. В некоторых городах число краж выросло в разы.

В рамках соглашения Kia и Hyundai обязаны бесплатно установить защитные детали на уязвимые автомобили 2011−2022 годов выпуска. Также компании выплатят компенсации владельцам пострадавших машин и покроют часть расходов штатов на расследование. Всё может обойтись в $500 млн.