«Немецкий» автопром: новый Mercedes-Benz CLA оснастят китайским двигателем Geely

Опубликовано 31 октября 2024, 17:011 мин.
«Немецкий» автопром: новый Mercedes-Benz CLA оснастят китайским двигателем GeelyИ другими технологиями из Китая
В новой, третьей версии Mercedes-Benz CLA появится двигатель 2.0T от Geely. Двигатель, произведённый Horse Powertrain Limited — совместным предприятием Geely и Renault — выдаёт мощность 250 л.с. и крутящий момент 360 Н*м. Его установят в Германии для соблюдения европейских норм выбросов.
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Новый CLA также станет первой моделью Mercedes-Benz с системой городского ассистента вождения от китайского стартапа Momenta. CLA будет построен на платформе MMA и представлен в гибридном и полностью электрических версиях.
Электрический CLA сможет проехать до 750 км на одном заряде, благодаря аккумулятору на 89,6 кВтч. Система 800 В позволит за 15 минут подзарядки добавить 400 км пути. Полностью электрическая версия CLA ожидается в 2025 году, а гибридная версия — в 2026 году.