«Немецкий» автопром: новый Mercedes-Benz CLA оснастят китайским двигателем Geely

Новый CLA также станет первой моделью Mercedes-Benz с системой городского ассистента вождения от китайского стартапа Momenta. CLA будет построен на платформе MMA и представлен в гибридном и полностью электрических версиях.

Электрический CLA сможет проехать до 750 км на одном заряде, благодаря аккумулятору на 89,6 кВтч. Система 800 В позволит за 15 минут подзарядки добавить 400 км пути. Полностью электрическая версия CLA ожидается в 2025 году, а гибридная версия — в 2026 году.